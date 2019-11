Corsi di lingua e grammatica italiana organizzati dall'associazione "Argentino Italiana Piemonte"

L’associazione “Argentino Italiana Piemonte” organizza un corso di lingua e grammatica italiana dedicato ai giovani di madrelingua spagnola dedicato soprattutto ai giovani di madrelingua spagnola ma aperto a coloro che vorranno partecipare.

Il corso - finalizzato al pieno coinvolgimento sociale e all’ingresso nel mondo del lavoro della fascia di popolazione più attiva e giovane della comunità di immigrati argentini ma non solo – verrà condotto da un volontario dell’associazione e ospitato nella sede del CSV Vol.To, in via Giolitti 21 a Torino. Sono previste 19 lezioni tra novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020, per un totale di 30 ore così distribuite:

· martedì 12 novembre ore 18.30/20

· martedì 19 novembre ore 18.30/20

· martedì 26 novembre ore 18.30/20

· sabato 16 novembre ore 9.30/12

· sabato 23 novembre ore 9.30/12

· sabato 30 novembre ore 9.30/12

· giovedì 5 dicembre ore 18.30/20

· giovedì 12 dicembre ore 18.30/20

· giovedì 19 dicembre ore 18.30/20

· martedì 7 gennaio ore 18.30/20

· martedì 14 gennaio ore 18.30/20

· martedì 21 gennaio ore 18.30/20

· martedì 28 gennaio ore 18.30/20

· sabato 11 gennaio ore 9.30/12

· sabato 18 gennaio ore 9.30/12

· sabato 25 gennaio ore 9.30/12