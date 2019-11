Entro il 12 novembre via gli occupanti da Cavallerizza Reale

Entro il 12 novembre la Cavallerizza Reale dovrà essere completamente libera, sia da chi vive che da chi lavora all’interno, ed entro il 20 novembre dovranno essere trasferiti “i beni, al fine di consentire la messa in sicurezza degli spazi e l’avvio degli interventi di manutenzione del complesso”.

Sono queste le tempistiche previste dalla bozza di protocollo per la riqualificazione del complesso patrimonio Unesco, che ora dovrà essere sottoscritta da Prefettura, Città e Assemblea 14:45.

Gli occupanti, se vorranno essere della partita, dovranno obbligatoriamente costituirsi in un comitato di scopo “rappresentativo della comunità artistica di riferimento interessata alla futura destinazione di una porzione del complesso”.

Il Comune invece dovrà approvare in tempi rapidi il regolamento sui beni comuni. Quest’ultimo è praticamente pronto, ma prima di essere approvato dal Consiglio Comunale deve ancora passare un’ultima volta in Commissione Consiliare. La speranza è che l’atto approdi già lunedì pomeriggio in Sala Rossa, ma l’ipotesi più realistica è che si arrivi al 18 novembre.