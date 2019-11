Inaugurato a Moncalieri il villaggio agricolo Coldiretti (FOTO e VIDEO)

Per la prima volta il villaggio agricolo Coldiretti lascia le grandi città e sbarca in provincia, scegliendo Moncalieri, che ha ricambiato offrendo il suo gioiello, il Castello Reale, riaperto per l’occasione (in attesa dell’ok dal mibac per quella definitiva) grazie anche alla collaborazione del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte.

Da oggi, venerdì 8 novembre, fino a domenica 10 c’è la possibilità di conoscere la buona agricoltura, il mercato a km 0, il cibo di strada, la cucina degli agrichef, i laboratori di degustazione, sheepdog, oltre a stand, bancarelle ed esposizioni. Le scolaresche, che hanno iniziato ad arrivare dalla tarda mattinata (si prevede la presenza di oltre 1500 bambini in questi tre giorni), hanno preso d’assalto soprattutto la fattoria degli animali, per poter vedere da vicino mucche, pecore ed asini, che magari molti di loro hanno visto solo sui libri o in tv. Perché l’importanza, anche sociale, di questo evento è di spiegare dal vivo quanto è bella e importante l’agricoltura sociale. Insieme al buon cibo made in Italy.

Due i convegni proposti: il primo, dedicato ai cambiamenti climatici (“Lettere al prossimo. L’agricoltura come strumento strategico per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici”), è andato in scena questa mattina alla presenza dei vertici torinesi e piemontesi di Coldiretti, ha visto la presenza dell’assessore al Commercio di Moncalieri Angelo Ferrero, l’uomo che più di un anno fa, dopo aver visitato il villaggio agricolo Coldiretti a Torino, iniziò a progettare come portarlo nella sua città: “Moncalieri, in linea con i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sta promuovendo nuovi modelli di sviluppo e produzione e altresì nuovi modelli di consumo. Tutto contraddistinto dalla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Perché l’obiettivo è quello di arrivare a generare una città smart”.

Domani sarà poi in programma un interessante convegno sull’agricoltura sociale, mentre domenica Coldiretti Torino celebra la Giornata provinciale del Ringraziamento 2019 proprio nel villaggio agricolo di Moncalieri, a testimoniare l’importanza di questa collaborazione con la città.