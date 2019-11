Oltre la cattedra: domani gli insegnanti tornano sui banchi per una giornata

Domani, sabato 9 novembre, la Scuola Holden organizza Oltre la cattedra, una giornata di formazione dedicata a tutti gli insegnanti che hanno bisogno di trovare qualche idea nuova o anche solo una prospettiva più ampia per guardare il presente. Maestri e professori custodiscono infatti uno dei poteri più grandi che c’è: quello di formare i cittadini del futuro e, quindi, il mondo che verrà. Ma ogni tanto arriva il momento di ricaricare le pile e ripartire dalle basi: Oltre la cattedra è pensato proprio per questo.

Lo scrittore Fabio Geda terrà la lectio magistralis di benvenuto, intitolata Educare alla complessità. Subito dopo, gli insegnanti si divideranno in gruppi per seguire i laboratori di scrittura e narrazione. L’obiettivo è imparare a usare le regole che fanno funzionare le storie per rivoluzionare (o anche solo migliorare) il proprio metodo di insegnamento. Invenzione, conflitto, personaggi, montaggio, strutture e punto di vista non servono solo nei film, nelle pagine dei libri o nelle serie TV, ma sono assi nella manica utili anche per spiegare la deriva dei continenti, la Rivoluzione francese o le equazioni di secondo grado.

Valeria Parrella concluderà la giornata con la lectio Il racconto della conoscenza; e ognuno tornerà a casa avendo accumulato più strumenti possibili, qualcosa da poter mettere in pratica fin da subito. Con la sensazione di aver fatto bene: una sensazione che chi insegna ha provato almeno una volta nella vita. E che invece bisognerebbe provare più spesso.

PROGRAMMA

ore 10.30 – 11.30 / Educare alla complessità, lectio magistralis di Fabio Geda

ore 11.45 – 12.45 / laboratorio di scrittura, primo tempo

ore 12.45 – 14.00 / pausa (anche i supereroi si riposano)

ore 14.00 – 16.00 / laboratorio di scrittura, secondo tempo

ore 16.30 – 17.30 / Il racconto della conoscenza, lectio magistralis di Valeria Parrella