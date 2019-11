Rivoli, un sabato per ricordare i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino

Il programma continuerà presso il cinema “Borgo Nuovo”, in via Roma 149, dove alle ore 17:30 ci sarà la presentazione del lavoro fotografico “Materiali resistenti VII Edizione 2019 Muri Urlanti” - La fotografia tra memoria e testimonianza, a cura dell’associazione artistico culturale Arte Totale e Terzo Occhio.

Il programma ha raccolto le adesioni di molte associazioni locali, tutte convinte della necessità di non saltare questo appuntamento con la storia ma, anzi, di ricordare il grido della parola “libertà” scandita dai colpi di picconate contro quel muro che divideva l’Europa ed il Mondo in due blocchi, di spiegarne il valore ai giovani che non l’hanno vissuto e di riflettere sui muri di oggi.

Il Comitato 9 novembre ne ha contati 77, molti recenti, alcuni in fase di costruzione ma tutti minacciano i nostri diritti, i beni comuni, la nostra voglia di libertà e di giustizia.



"Alcuni sono muri tangibili, altri sono invisibili ma non per questo meno devastanti - spiegano gli organizzatori -. Sono i muri dell’indifferenza, delle diseguaglianze, dell’intolleranza e dell’odio. E poi, ci sono i muri mediatici che alimentano la paura e la diffidenza. I muri non proteggono, ma oscurano e dividono. Contro tutti questi muri che ci stanno togliendo la libertà, distruggendo la nostra umanità, la pace e il sogno di una vita e di un mondo migliori, noi vogliamo insorgere".