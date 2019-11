Cavallerizza, Lo Russo (Pd) attacca Viviana Ferrero: "Gravissima la sua presenza al fianco degli occupanti, si dimetta"

Il capogruppo del Pd in Consiglio comuale, Stefano Lo Russo, in un post su Facebbok, intitolato "Il senso grillino delle Istituzioni", ha duramente attaccato Viviana Ferrero.

"La presenza della Vicepresidente del Consiglio Comunale Viviana Ferrero al tavolo della trattativa in Prefettura dal lato degli occupanti abusivi della Cavallerizza è incompatibile con il suo ruolo istituzionale. Non solo non ci sentiamo minimamente rappresentati ma riteniamo completamente fuori luogo e gravissimo l'episodio", ha scritto l'esponente dem.

"Viviana Ferrero può partecipare a tutte le riunioni che vuole ma non nelle sue funzioni istituzionali di Vicepresidente del Consiglio Comunale".

"Chieda scusa pubblicamente e si dimetta da Vicepresidente", ha concluso Lo Russo.