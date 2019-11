Nominati tre nuovi Assessori alla Gentilezza in Provincia di Torino

Il sindaco di Bollengo (To), Luigi Sergio Ricca, il sindaco di Samone (To), Lorenzo Poletto ed il Sindaco di Quincinetto (To) Angelo Canale Clapetto, aderendo alla proposta delle Associazioni Cor et Amor e Mezzopieno, hanno nominato come Assessori alla Gentilezza rispettivamente Daniela Ferro, Paola Suquet ed Elena Patti.

Tutte competenti nell'ambito dell'istruzione e dell'educazione, si occuperanno di buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione ai comportamenti positivi, favorire lo spirito e l'unità della Comunità, iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune. Sono 6 gli Assessori alla Gentilezza nominati nella Provincia di Torino (dopo Rivarolo C.se, Salerano C.se e Candia C.se ), 48 in tutta Italia. Torino ora é la Provincia Italiana con il maggior numero di Assessori alla Gentilezza. E' stata ufficializzata anche l'adesione alla Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza da parte dei 3 nuovi Assessori.