Blatte, sporcizia, alimenti mal conservati e lavoratori in nero: c'era di tutto, in tre locali di San Salvario [FOTO]

Infestazioni di blatte, sporcizia e alimenti conservati in maniera scorretta. Sono solo alcuni dei problemi emersi giovedì sera, al termine dei controlli che hanno effettuato i poliziotti del Commissariato Barriera Nizza, insieme a personale della Polizia Municipale Sezione 8 San Salvario, dell’ASL TO1, dello Spresal e dell’Ispettorato del Lavoro, all'interno di cinque esercizi pubblici che si trovano nel quartiere San Salvario. In particolare, all’interno di un locale di somministrazione di cibi e bevande di via Berthollet, gli operatori hanno riscontrato in cucina una infestazione da blatte e una diffusa e consolidata sporcizia accumulata nel tempo, nonché il cattivo stato di conservazione di alimenti surgelati ed alimenti cotti di origine animale e non (polpette di carne, involtini primavera, pesce, molluschi, farinacei, maionese, verdure di varia tipologia, polenta, salsicce, piatti pronti come lasagne, pasta fresca e torte salate).

Complessivamente, sono stati sequestrati 58 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione; l’intera attività commerciale è stata sottoposta a sequestro penale per la contaminazione dei prodotti presenti con il rischio di eventuali danni per la salute. La titolare del negozio, una cittadina di 26 anni proveniente dal Bangladesh, è stata denunciata all’A.G. per somministrazione di cibi in cattivo stato di conservazione e in stato di alterazione o comunque nocivi.





All’interno della stessa attività il personale della Polizia Municipale ha riscontrato diverse violazioni a carattere amministrativo per un totale di 26.020 euro di sanzioni. Un dipendente inoltre non era in regola.