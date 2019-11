Coppia investita da un'automobile in via Madama Cristina: portati al CTO

Un grande spavento, per una coppia che oggi pomeriggio si trovava in via Madama Cristina, all'altezza della piazza dove si svolge abitualmente il mercato.



Per una dinamica ancora da ricostruire, mancavano pochi minuti alle 16 quando una vettura li ha investiti entrambi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori e marito e moglie sono stati portati dai sanitari del 118 (in codice giallo) al Cto per essere sottoposti alle cure dei medici.