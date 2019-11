Minaccia un anziano colpendo l'auto con una ruota di bicicletta: arrestato

Nella serata di venerdì, 8 novembre, gli Agenti del Reparto Informativo Minoranze Etniche della Polizia Municipale Torino, poco prima delle 23, hanno arrestato un uomo di 46 anni, italiano, in corso Novara all'angolo con via Agliè.

Gli Agenti si trovavano poco lontano dalla località e hanno sentito delle urla concitate di questo uomo (G.T. le sue generalità) che cercava di estorcere denaro ad un automobilista 80enne a bordo del suo Doblò. L'uomo indossava una felpa con cappuccio calato sul volto e brandiva una ruota di bicicletta che utilizzava colpendo il veicolo. Gli Agenti con non poca difficoltà sono riusciti a bloccarlo e a trasportarlo presso il Comando di via Bologna 74.



A suo carico, dagli accertamenti, sono emersi numerosi precedenti a carico del fermato, anche tossicodipendente: furto, furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma da fuoco, violazione di domicilio erano alcuni dei guai a suo carico. Per questi motivi G.T. è stato arrestato per tentata estorsione aggravata e per aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso a una misura alternativa alla detenzione in carcere ed è stato accompagnato presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.