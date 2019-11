Unicef e accademia Suzuki insieme per regalare due concerti di solidarietà

E non poteva essere altrimenti, se è vero che celebrare il Natale vuol dire tendere la mano anche a chi vive in luoghi e in contesti diversi dai nostri. Per questo, dopo il primo appuntamento del ciclo “Hai diritto di Suonare” del 22 settembre scorso, si rinnova la collaborazione di Accademia Suzuki con il Comitato Provinciale di Torino per l’UNICEF. Il ricavato dei due concerti sarà devoluto per l’acquisto di “School in a box”, un kit contenente materiale didattico, una lavagna, penne e matite, pensato per attrezzare una classe di quaranta alunni in situazioni di emergenza. Uno strumento davvero importante, se si pensa che ben ventiquattro milioni di bambini non possono andare a scuola a causa della guerra, in paesi come Sud Sudan, Niger, Sudan e Afghanistan.