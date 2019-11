Appendino e Sala contro l'odio in rete, firmato il Manifesto della Comunicazione non ostile

“Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona”, “Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura”, “Quando la scelta migliore è tacere, taccio”. Sono questi alcuni dei dieci punti contenuti nel Manifesto della comunicazione non ostile firmato oggi in Sala Colonne dai sindaci di Torino e di Milano, Chiara Appendino e Beppe Sala.

Obiettivo dell’iniziativa – promossa da Parole O_Stili - è contrastare l’odio in rete e sostenere un uso consapevole del linguaggio, sia da parte degli utenti, che da parte di chi ricopre cariche politiche e istituzionali.

“Oggi più che mai – ha commentato Sala – è necessario dare delle regole alla comunicazione e tornare ad un linguaggio più corretto e rispettoso, sia tra le persone faccia a faccia, come sui social che sono diventati il canale quotidiano per esprimere odio e frustrazione”. “Un fenomeno – ha aggiunto il primo cittadino lombardo – che diventa drammatico quando ad essere colpiti sono soggetti fragili come gli adolescenti o i personaggi pubblici. Firmare oggi questo documento mi sembra una presa di posizione chiara”.

“Chiunque ha una responsabilità pubblica – ha proseguito la sindaca Appendino – deve cercare di non alimentare questo tipologia di linguaggio”. “Oggi mettendoci la faccia due sindaci - di due città e forze politiche diverse - stanno rispondendo a quello che chiede il manifesto, stanno respingendo gli atteggiamenti di odio” ha concluso la prima cittadina.