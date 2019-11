Liberazione Cavallerizza Reale, gli occupanti: "Alle 16 flash mob, la creatività non si svende"

Più tempo per la costituzione del comitato di scopo e un bando internazionale per la progettazione dell'intero complesso Cavallerizza Reale. Sono queste le richieste che porteranno sul tavolo della Prefettura gli occupanti di Assemblea 14.45, dove oggi alle 17 è prevista la firma del protocollo per il recupero del bene patrimonio Unesco.

A sostegno della delegazione alle 16 è stato organizzato un flash mob dal titolo "La creatività non si svende". "Il protocollo d'intesa - spiegano gli occupanti - non è sottoscrivibile a queste condizioni: non cediamo al ricatto dell'Amministrazione di Torino".