Per il servizio Cartesio attivo il numero verde Amiat 800-017277

Per informazioni, richieste o segnalazioni sul servizio di raccolta carta “Cartesio”, è ora possibile contattare gratuitamente il Servizio di Customer Care Ambientale Amiat 800-017277, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 17 oppure scrivere via e mail a amiat@gruppoiren.it.

Per agevolare i cittadini durante questa fase di “passaggio”, nel caso in cui si componga ancora erroneamente il numero verde di Arcobaleno 800-201401, è stato predisposto un messaggio registrato di avviso per l’utente con tutte le indicazione per comporre il numero corretto.