Candia, meccanico travolto dall'auto che stava riparando: ricoverato all'ospedale di Ivrea

Accende l’auto e travolge il meccanico che la sta riparando. E’ accaduto in un’officina di Candia Canavese, lungo la statale 26.

Il meccanico, 37 anni, è stato ricoverato all’ospedale di Ivrea; non è in pericolo di vita. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Chivasso, il meccanico aveva appena finito una riparazione su una Fiat 600 quando la proprietaria, una 72enne di San Giusto, ha messo in moto senza accorgersi di avere la marcia inserita.

L’auto è andata avanti e ha schiacciato l’uomo contro il muro dell’officina.