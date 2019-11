Edilbroker.it, novità sul trading online: Toyota non frena la corsa

Attivissima la casa giapponese Toyota che ha da poco ufficializzato un ulteriore acquisto di quote da Subaru, passando da un già consistente 16,8% al 20%, confermando la volontà del gigante nipponico di imporsi anche nel segmento di mercato corrispondente alle auto sportive o 4x4.

Tutto ciò, oltre a smuovere i delicati equilibri di un mercato, come quello delle autovetture, in grande fase di rinnovamento, va ovviamente ad interessare con prepotenza il mondo del trading online e tutto ciò che vi è connesso.

Toyota: lo shopping in casa Subaru continua

Come già preannunciato, Toyota ha ultimamente annunciato un aumento degli investimenti indirizzati verso la famosa casa delle pleiadi. Un passaggio dal 16,8% al 20%, corrispondente a circa 75 miliardi di yen (700 milioni di euro), che conferma senza dubbio gli obbiettivi di crescita tentacolare di questo colosso nipponico.

Inoltre sembra ormai chiaro come il prossimo passo per l’azienda sia un ulteriore consolidamento del ricco segmento di mercato legato alle auto sportive e 4x4.

Non a caso è prevista una nuova generazione di vetture sportive prodotte congiuntamente da Toyota e Subaru, ossia Toyota 86 e la Subaru BRZ.

La partnership la queste due case Giapponesi non è certo l’unica presente sotto il Fuji. La strategia vuole un allargamento su ogni settore connesso alle autovetture, come per esempio sviluppo di tecnologie per auto elettriche o con guida assistita. Tutto ciò sarebbe davvero un compito gravoso se non si potesse contare su partner di livello, cosa che sembra abbastanza chiara in casa Toyota.

Partnership Toyota: strategia e futuro

La casa nipponica non ha nessuna intenzione di arrestare la sua crescita esponenziale, cercando al contempo di consolidare i reparti già produttivi e entrare con prepotenza nei settori ancora non affrontati con la giusta determinazione.

Oltre alla partnership con Subaru, che dura da ben 15 circa, Toyota collabora ad oggi con Mazda, con la quale sta investendo fortemente nelle tecnologie pulite.

Toyota è da sempre leader dell’ibrido, non sorprende quindi questo genere di manovra. Ciò che davvero risulta interessante è l’incredibile sforzo prodotto dalle due società che congiuntamente hanno costruito una struttura operativa, con la partecipazione di Denso, chiamata EV Common Architecture Spirit, adibita solo ed unicamente allo sviluppo di tecnologie innovative per ciò che riguarda le vetture elettriche.

Le sfide che vedranno protagoniste i giganti dell’automobilismo nei prossimi anni sono diverse: oltre a rivitalizzare un mercato che non ha mostrato segnali di forma particolarmente positivi negli ultimi, c’è da compiere un’importate salto tecnologico che possa portare queste aziende a costruire vetture sempre più pulite ed ecologiche.

Il mercato automobilistico è in fermento: le operazioni attivate dai produttori sono tante ma non per questo le cose stiano propriamente decollando.

Come anche altri settori le incertezze geopolitiche, prima fra tutti lo scontro commerciale a colpi di dazi tra Stati Uniti e Cina, contribuiscono in maniera decisiva a creare anche molta sfiducia per il futuro.

Proprio il gigante asiatico sta vivendo un’incredibile inversione di trend: dopo anni e anni, nel 2018, il mercato cinese ha visto il segno negativo circa le vendite delle autovetture. Il 2019 ha confermato la decrescita e i segnali per il 2020 sono anche peggiori.

Si tratta del più grande mercato di vetture al mondo, per cui è necessario non sottovalutare questi dati per mettere a punto la strategia giusta per invertire questa situazione.