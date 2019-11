Ipercolesterolemia: gli integratori funzionano?

Forse non tutti lo sanno ma nella nostra società circa il 40% dei soggetti ha il colesterolo alto. Il problema non è dato dal colesterolo in sé, quanto piuttosto dalla consapevolezza che l’ipercolesterolemia sia uno dei principali fattori di rischio per le più gravi malattie del sistema cardio circolatorio. Chi ha il colesterolo alto ha maggiori probabilità di essere soggetto a ictus, infarto o altre problematiche simili. Fortunatamente esistono numerose strategie da impiegare per diminuire il colesterolo, a partire dal cambiare la propria alimentazione.

Come funziona il livello di colesterolo

Il colesterolo presente nel nostro sangue proviene da fonti esterne, ma solo per circa il 30%. Il restante viene prodotto dal nostro corpo, che in situazione ideale mantiene un perfetto equilibrio: quando si introduce più colesterolo con la dieta, l’organismo ne produce meno, mentre la produzione aumenta quanto l’alimentazione è povera di grassi. Chi ha un’elevata ipercolesterolemia, con quote che superano costantemente i 240 mg/dl di colesterolo nel sangue, la strategia migliore consiste nel diminuire drasticamente la quota di alimenti ricchi di grassi saturi nella dieta quotidiana, oltre ad utilizzare integratori per il colesterolo , che consentono di diminuire quello prodotto dall’organismo. Esistono però anche molte persone considerate borderline, il cui livello di colesterolo è costantemente alto, senza però superare i livelli stabiliti dalle linee guida. In questi casi l’esclusivo utilizzo degli integratori per diminuire il colesterolo permette di mantenere il problema sotto controllo.

Quali integratori prediligere

Gli integratori che abbassano naturalmente il colesterolo sono estratti di piante, funghi, sostanze di origine vegetale. Ad esempio l’estratto di lievito di riso rosso è particolarmente efficace, in quanto ricco di un principio attivo chiamato monacolina K, che risulta efficace nella protezione del meccanismo di equilibrio del colesterolo presente nel sangue. Svolgono una funzione diversa invece il glucomannano, i semi di psillio e altri integratori ricchi di fibre; queste sostanze infatti limitano l’assorbimento del colesterolo da parte dell’intestino, cosa che impedisce di assumerne quantità eccessive con la dieta.

Non tutti i grassi sono “cattivi”

Quando si decide di seguire una dieta per abbassare il colesterolo è importante capire che sia l’eccesso, sia la totale carenza di grassi possono favorire l’ipercolesterolemia. L’organismo che non assume alcun tipo di acido grasso con la dieta tende a produrre eccessi di colesterolo, causando in alcuni casi la medesima ipercolesterolemia di chi invece ogni giorno consuma grandi quantità di acidi grassi. Inoltre il colesterolo non ha solo funzioni negative sul nostro organismo; una sua frazione della colesterolo buono, o HDL, funge infatti da spazzino delle arterie, oltre a rimuovere gli eccessi di colesterolo cattivo dal sangue.