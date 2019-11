Alberto Reggiori all'Istituto Sant'Anna di Torino: "Famiglia ha bisogno di verità e concretezza"

Il medico chirurgo e scrittore varesino Alberto Reggiori è stato ospite dell'Istituto Sant'Anna di Torino in occasione del ciclo di incontri "La famiglia. Una bellezza da custodire", organizzato dall'omonima associazione educativa.

Il suo intervento si è focalizzato sul tema "L'affettività che permette una stabilità nel tempo", toccando diversi episodi cardine della sua vita privata e professionale.

Laureatosi in Medicina con specializzazione in chirurgia d'urgenza, Reggiori ha cresciuto sette figli assieme alla moglie Patrizia. Nel 1985 è partito per l'Uganda, dove ha lavorato in diversi ospedali governativi, anche in periodi di guerra civile e instabilità sociale, all'interno di programmi gestiti da AVSI e Unicef. Rientrato in Italia nel 1996, tutt'oggi porta avanti la sua collaborazione con progetti sanitari e sociali d'urgenza in regioni critiche.

Il prossimo incontro al Sant'Anna è previsto giovedì 12 dicembre, alle ore 20.45, con il professor Carmine Di Martino che affronterà il tema "Il rapporto educativo con i giovani".



Contatti e informazioni:

011 5166511



info@istituto-santanna.it



www.istituto-santanna.it



Via A. Massena 36 - 10128 Torino



Qui è possibile scaricare la locandina: https://www.istituto-santanna.<wbr></wbr>it/torino/wp-content/uploads/<wbr></wbr>2019/11/educativa-sanna-<wbr></wbr>prossimi-appuntamenti.png



