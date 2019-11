"Hedy Lamarr e l'informatica al femminile": il 13 novembre una serata dedicata alle donne che hanno cambiato l'informatica

Mercoledì 13 novembre, alle ore 21.00, presso Luoghi Comuni Porta Palazzo a Torino (via Priocca 3), una serata dedicata ad Hedy Lamarr e alle donne che hanno cambiato l’informatica (e quindi il mondo).

L’incontro fa parte della rassegna “Parole&Cinema”, dedicata dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema alla presentazione di libri sul cinema in cui la settima arte.

Tra le donne che hanno cambiato il mondo, infatti, troviamo anche una star del cinema, la bellissima Hedy Lamarr, al secolo Hedwig Eva Maria Kiesler: nata a Vienna nel 1914, divenne celebre con il film Estasi, grande successo al Festival di Venezia del 1934 dove suscitò scandalo per la sequenza in cui appariva di spalle completamente nuda. Ma Hedy Lamarr non fu solo una star di Hollywood - interpretò Sansone e Dalila, lavorò con Spencer Tracy, Clark Gable, Robert Taylor, fu diretta da King Vido - ma una geniale inventrice: i suoi brevetti sono alla base delle tecnologie wireless: le sue intuizioni e i brevetti depositati sono alla base delle moderne tecnologie wireless.