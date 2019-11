Il cambiamento climatico in Perù: il racconto di tre giornalisti torinesi

Ultima settimana a Torino per World Press Photo. La mostra internazionale di fotogiornalismo, portata in città dall'Associazione Cime e ospitata all'interno dell'ex Borsa Valori di piazzale Valdo Fusi, in uno spazio messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Torino, rimarrà aperta sino a domenica 17 novembre. Previste ancora tre conferenze, tutte a ingresso gratuto. La prima giovedì 14 novembre alle 18,30, con il focus "Perù, terra sfruttata e terra venerata" e la presentazione del reportage di Francesco Garello, giornalista, Manuel Peluso, videomaker, Anna Catella, producer. Il lavoro, realizzato grazie al progetto “Frame, voice, report” promosso dal Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) è cofinanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Piemonte, racconta una terra verdissima, tra minacce del cambiamento climatico, sfruttamento minerario indiscriminato ma anche valorizzazione delle risorse dei progetti esistenti e sviluppo sostenibile: a parlarne ci saranno anche Federica Micozzi di Fairmail e il giornalista Eugenio Giannetta.

Secondo uno studio del 2004 del Tyndall Centre for ClimateChangeResearch, il Perù sarà tra i paesi più colpiti dai cambiamenti climatici in atto che metteranno a rischio l’enorme diversità ecologica del paese. Qui si trovano il 70% della biodiversità mondiale e il 71% dei ghiacciai tropicali del mondo e gli effetti dell’innalzamento delle temperature sono già evidenti nell’impressionante ritiro dei ghiacciai degli ultimi anni e nell’aumento esponenziale di fenomeni atmosferici intensi.

La troupe ha passato un mese nelle Ande tra le province di Cusco e Arequipa, visitando alcune isolate comunità per documentarele conseguenze di questi processisulla sicurezza alimentare e lo stile di vita delle popolazionilocali che basano la loro quotidianità sullo stretto rapporto che le lega alla terra, una terra venerata come una madre - la Pacha Mama. In queste zone spesso alla minaccia climatica, si aggiunge quella delle imprese minerarie e della loro fame di terra. In questo contesto, infatti, le miniere diventano spesso l’unica alternativa per chi `paga il calo di produttività delle proprie terre.

Il reportage presenta questi temi attraverso le storie di alcuni appartenenti alla comunità Q’eros, ritenuta l’erede e custode della cultura tradizionale andina, e le comunità di Chumbivilcas e Cotabambas mettendo in evidenza il contrasto tra la tradizione Quechua di rispetto della terra e gli avamposti dell’economia dello sfruttamento. Queste comunità rappresentano l’ultima resistenza, non priva di contraddizioni, all’avanzare di un tipo di sviluppo incentrato solo sul profitto e che dalla terra prende tutto quello che può senza restituire nulla. In questo contesto c’è chi cerca di creare delle alternative di sviluppo sostenibili. L’associazione CADEP ha intrapreso, in collaborazione con alcune comunità andine, un percorso di crescita che ha portato alla realizzazione delle “viviendasclimatizadas” e di progetti di recupero dei suoli per dare un’alternativa a chi non vuole allontanarsi dalla propria terra e dalla propria cultura. Dal recupero delle terre incolte, al miglioramento delle abitazioni tradizionali la commistione di conoscenze antiche e moderne fornisce una possibile speranza di miglioramento per queste società.

Il reportage è soltanto il primo passo del progetto “Faraway so close” dell’associazione torinese Movimento Sviluppo e Pace che prevede una serie di attività sul territorio della Città metropolitana che si svilupperanno fino all’aprile 2020. Associazioni e scuole saranno coinvolte in diverse iniziative e workshop che puntano ad aumentare la consapevolezza della realtà del cambiamento climatico e delle sue conseguenze che, per quanto possano sembrare lontane, ci riguardano in realtà da vicino.

All’incontro sarà presente anche Federica Micozzi, direttrice dell’impresa sociale Fairmail con sede a Trujillo (Perù). In un contesto in cui l’arte occupa sistematicamente un ruolo di secondo piano, FairMail ha scelto la fotografia come fulcro della sua missione: offrire un futuro migliore a ragazzi peruviani a rischio. Tredici anni fa i primi scatti nella discarica di Trujillo (Perù), dove attraverso un ribaltamento di prospettiva, i ragazzi sono passati dietro l’obiettivo e sono diventati i protagonisti del loro destino. Info più tecniche, nel caso servissero:·Fairmail produce biglietti augurali con foto scattate da ragazzi di età compresa tra i 14 e 19 anni provenienti da contesti sociali svantaggiati.·Il 60% del profitto ricavato dalla vendita dei prodotti va ai ragazzi ed è diviso in tre fondi: istruzione, aiuto alla famiglia e vestiario. A tutti i ragazzi viene offerta inoltre assistenza sanitaria. Dal 2006 (anno di fondazione) Fairmail ha appoggiato 42 ragazzi, venduto più di 3 milioni dibiglietti augurali, e i ragazzi-fotoreporter hanno complessivamente guadagnato più di 125.000 euro.