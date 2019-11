Social Housing e rigenerazione urbana. Prende il via domani alla Nuvola Lavazza di Torino Urbanpromo

L’appuntamento (12-13 novembre) si inserisce nell’ambito di Urbanpromo - Progetti per il Paese , l’evento nazionale di riferimento sulla rigenerazione urbana organizzato dall’INU e da Urbit, che durerà fino al 15 novembre.

Prende il via domani, alla Nuvola Lavazza a Torino, la nona edizione di Urbanpromo Social Housing , la manifestazione dedicata all’abitare sociale, promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica insieme con Fondazione Sviluppo e Crescita CRT , Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, con la partecipazione di CDPi Sgr, Fondazione Housing Sociale e Fondazione CR Cuneo.

Una scelta, quella di tenere i due eventi in parallelo nella stessa sede, che deriva dalla consapevolezza di come il social housing si sia affermato quale importante ingrediente delle strategie di rigenerazione urbana. Oltre alla valorizzazione del social housing per le peculiarità che lo contraddistinguono, oggi occorre dunque rappresentarlo anche quale componente delle strategie di rigenerazione della città.

Saranno 24 gli incontri e le sessioni di approfondimento, che si terranno nella quattro giorni dedicata alla rigenerazione urbana e al social housing. Amministratori, progettisti, professionisti, esponenti del mondo della ricerca e dell’Università, rappresentanti delle maggiori organizzazioni di riferimento nel settore dell’abitare sociale, faranno il punto sulle innovazioni, sulle buone pratiche e sugli scenari futuri nelle città, tra cui Torino.