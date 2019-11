Temperature in rialzo, ma venerdì arriva la neve sulle Alpi: fino a 50 cm oltre i 1300 metri

La lunga fase depressionaria continuerà ancora per tutta la settimana anche se interesserà per lo più il centro-sud. Al Nord-Ovest piogge oggi poi tempo stabile fino a venerdì, quando una forte perturbazione porterà abbondanti nevicate sulle Alpi.

Da oggi a giovedì 14 Novembre

Tempo in miglioramento anche se sempre in contesto depressionario, con passaggi nuvolosi rapidi ma senza precipitazioni significative. Da giovedì pomeriggio aumento della nuvolosità e prime precipitazioni in serata a partire dalle Alpi e in estensione poi in città. Temperature in ripresa, con massime fino a 14/15 °C domani, poi sempre in leggero calo fino a giovedì. Minime anche in calo tra 0 e 3 °C, localmente brinate e gelate al mattino. Venti assenti o deboli occidentali fino a giovedì mattina, poi ruotano da nordest.

Venerdì 15 Novembre

Forte perturbazione, piuttosto rapida, che ci lascerà già nel corso della giornata. Piogge abbondanti ovunque e nevicate estese sulle Alpi, con accumuli oltre i 30/50 cm oltre i 1300 m. Temperature in calo.

