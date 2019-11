Gli architetti di Torino a Restructura. Venerdì incontro con l’assessore all’urbanistica Iaria

Anche quest’anno l’Ordine degli Architetti di Torino è presente a Restructura, il luogo di incontro tra professionisti del settore edilizio e clienti interessati alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica.

Per questa 32^ edizione, l’Ordine sdoppia i suoi spazi: da una parte un luogo in cui tenere gli incontri curati dai focus group OAT, dall’altra una zona libera, informale, dedicata agli architetti che desiderano trattenersi per lavorare o per incontrarsi tra loro. Gli eventi formativi danno diritto al riconoscimento di CFP in funzione della durata e sarà inoltre garantito a tutti i visitatori 1 CFP: per la convalida è necessario passare presso lo stand e firmare l’apposito registro.

La partecipazione dell’Ordine al salone è resa possibile grazie al contributo di Idrocentro, azienda piemontese che da più di trent’anni si occupa di forniture idrauliche, termiche, climatizzazione e riscaldamento. Sarà inoltre sponsor tecnico 3D Office, specializzato in soluzioni d’arredo per uffici e ambienti di lavoro. Tutte le iniziative sono in collaborazione con Restructura.

Giovedì 14 novembre

ore 10.00-13.00: Benessere abitativo e salubrità negli spazi costruiti (3 CFP)

ore 14.30-17.30: Interventi edilizi e agevolazioni fiscali (3 CFP)



Venerdì 15 novembre

ore 9.00-16.00: Lo sblocca cantieri (3+2 CFP) con: Regione Piemonte

ore 11.00-13.00: Il sisma bonus oltre le detrazioni fiscali (2 CFP)

ore 14.30-16.30: Le recentissime novità sulla prevenzione incendi; aggiornamento del DM 03/08/2015 Codice e RTV principali (2 CFP)

ore 14.30-17.30: sportello Procedure edilizie, consulenze su appuntamento

ore 16.30-19.00: incontro con l’assessore all’urbanistica Antonino Iaria (2 CFP)



Sabato 16 novembre

ore 10.00-12.00 Cosa fare e cosa non fare quando si affidano i lavori edili (2 CFP)

ore 12.00-14.00 La prevenzione incendi nel condominio (2 CFP)

con: Collegio dei Geometri, Ordine Ingegneri Torino e Collegio Periti Industriali

Lingotto Fiere, Padiglione Oval

Ingresso pedonale via Nizza 280, Torino