Il Comitato autonomie locali dice sì al contenimento dei cinghiali

Non solo i rappresentanti degli Enti locali piemontesi sono favorevoli al contenimento dei cinghiali, ma chiedono altre misure che riducano gli incidenti e i danni provocati da questi animali selvatici. Oggi il Cal (Comitato autonomie locali) ha infatti dato parere favorevole unanime alla Pdl 42 proposta da Paolo Ruzzola (Fi), ma in diversi interventi i consiglieri regionali del Piemonte hanno anche sottolineato che si augurano ulteriori provvedimenti in questo senso. Ha presieduto la seduta Davide Crovella.

“La mia proposta – ha chiarito Ruzzola – mira a consentire ai cacciatori di utilizzare anche alcune strade al momento loro vietate, nel periodo di caccia al cinghiale. Ciò consentirà un maggior prelievo della specie, che purtroppo causa circa 1.200 incidenti alle persone ogni anno in Piemonte, oltre a svariati milioni di danni al territorio”.

Il presidente della quinta Commissione, Angelo Dago, ha ricordato che “il provvedimento è già passato al nostro vaglio ed è un primo importante passo: certamente questa maggioranza ha intenzione di intervenire ancora per contenere il problema cinghiali, molto sentito sul nostro territorio”.