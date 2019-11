Orrori al mattatoio di Torino, Frediani–Giacosa (M5S): “Auspichiamo che i responsabili paghino”

"Attenderemo la sentenza prevista per il 20 Novembre ma non possiamo tacere di fronte agli stralci dei verbali delle udienze che riguardano le sofferenze degli animali presso il Mattatoio di Via Traves a Torino. Dettagli che fanno accapponare la pelle e disegnano il quadro di un vero e proprio film horror. Purtroppo le violenze che abbiamo letto sulle pagine dei giornali erano vere. Animali malati, malnutriti e oggetto di maltrattamenti continui. Una vergogna". Lo hanno dichiarato Francesca Frediani e Chiara Giacosa (Movimento 5 Stelle).

"Ci auguriamo che venga fatta al più presto chiarezza e che i responsabili paghino per questi fatti. Auspichiamo che le urla dei veterinari che hanno denunciato questa situazione, ed anche quelle degli animali maltrattati, vengano ascoltate".