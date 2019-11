Settimo, dalle Poste un annullo speciale per il centenario dalla nascita di Primo Levi

In occasione del Centenario della Nascita di Primo Levi, Poste Italiane sarà presente a Settimo Torinese con un servizio filatelico temporaneo.

Nel 1919 nasceva Primo Levi, scrittore e chimico torinese di origini ebraiche, simbolo della Shoah e autore di "Se questo è un uomo", libro che descrive gli orrori vissuti ad Auschwitz dai deportati. In occasione di tale evento, Poste Italiane offrirà un annullo promosso dal C.R.A.L. Antibioticos., che potrà essere richiesto sabato 16 novembre 2019 dalle 10 alle 14 presso lo spazio allestito nella Biblioteca Multimediale Archimede di Piazza Campidoglio 50.



Con il bollo speciale sarà timbrata la corrispondenza in partenza presentata direttamente allo sportello, dove saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.