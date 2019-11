Il 18 e 19 novembre gemellaggio Cgil Torino e Piana di Gioia Tauro con Maurizio Landini

Lunedì 18 e martedì 19 novembre la Cgil di Torino incontrerà la Cgil di Piana di Gioia Tauro per il secondo appuntamento del gemellaggio fra le due Camere del Lavoro, con la presenza, martedì, del segretario generale Maurizio Landini.

Il primo appuntamento si è svolto lo scorso 22 giugno, in occasione della manifestazione nazionale unitaria di Reggio Calabria, quando Torino e Piana di Gioia Tauro avevano organizzato un'iniziativa comune sui temi della legalità e dell'accoglienza. Due territori lontani geograficamente ma con problemi comuni che riguardano la scarsa occupazione, il peggioramento delle condizioni di lavoro, e dove l'accoglienza dei migranti è messa a dura prova dalle leggi di questo paese.

In un contesto in cui ogni anno l'incidenza delle economie irregolari sottrae alla ricchezza collettiva miliardi di euro, i reati estorsivi e la pervasività delle mafie è a livelli insostenibili, la legalità è il presupposto per qualsiasi ipotesi di sviluppo vero, sostenibile, giusto. E il sindacato e la Cgil intendono svolgere fino in fondo la propria parte su ognuno di questi fronti. Molto fitto il calendario degli incontri delle due delegazioni torinese e calabrese, guidate dalle rispettive segretarie, Enrica Valfrè e Celeste Logiacco.

Il programma:

18 novembre

- ore 9.30 CUORGNE' - “Libera”

- ore 11.00 SETTIMO TORINESE - “Centro Fenoglio”

- ore 13.00 TORINO - “Alma Mater” progetto “Se non sai non sei”

- ore 15.00 TORINO - “Acmos”

- ore 16.30 TORINO - Salone “Pia Lai” Cgil - proiezione documentario “Waiting”

- ore 18.00 - “Morus” onlus;

19 novembre

- ore 11.00 LUSERNA SAN GIOVANNI - “Villa Olanda”

incontro con i sindaci di Torre Pellice, Marco COGNO e di Luserna San Giovanni,

Duilio CANALE e il Presidente della Diaconìa Valdese, Giovanni COMBA

- ore 12.30 pranzo nella mensa solidale “Cose Buone”

- ore 14.00 PINEROLO - “Auditorium Baralis” - ASSEMBLEA GENERALE CGIL TORINO

“Il racconto del gemellaggio” con parole, immagini, musica

interventi di Derio OLIVERO, Vescovo di Pinerolo; Gianni GENRE, Pastore Valdese Pinerolo; Francesca COSTARELLI, vice Sindaca Comune di Pinerolo; uno studente del liceo G.F Porporato di Pinerolo.

Enrica VALFRE’, Segretaria Generale Cgil Torino

Celeste LOGIACCO, Segretaria Generale Cgil Piana di Gioia Tauro

Nella seconda giornata sarà presente il Segretario Generale Cgil, MAURIZIO LANDINI, che concluderà i lavori.