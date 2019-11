Guida una betoniera con una patente falsa: denunciato

Alle ore 9 di stamane, venerdì 15 novembre, in corso Grosseto, Agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale, nel corso di un controllo, hanno fermato una betoniera.

Hanno quindi effettuato le verifiche sui documenti esibiti dal conducente, cittadino italiano 25enne, in possesso di una patente di guida e di un "certificato di qualificazione del conducente", apparentemente rilasciati dalle autorità rumene.

Gli Agenti, però, hanno accertato che entrambi i documenti risultavano falsi.

Conseguentemente l'uomo è stato indagato per il reato di falsità materiale e sanzionato per guida senza patente. Il veicolo è stato, inoltre, sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.