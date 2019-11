Giornata nazionale degli Alberi 2019: Torino ospita gli stati generali del verde

La prossima sarà una settimana ricca di eventi coordinati e promossi dal Servizio Verde Pubblico della Città di Torino in occasione della Giornata nazionale degli Alberi del 21 novembre. Previsti interventi di esperti del settore verde e iniziative rivolte ai cittadini, organizzate con il coinvolgimento di numerosissimi partner ed enti pubblici e privati impegnati in questo ambito, allo scopo di celebrare gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita.

Nell’ambito della festività, istituita sei anni fa con la Legge 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, allo scopo di promuovere la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi, spicca la presenza a Torino, per la prima volta, degli Stati Generali del Verde Pubblico organizzati dal ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare in collaborazione con sei città italiane, quest’anno alla loro quinta edizione (programma scaricabile qui: bit.ly/2ptXpVI).

Ospitato all’Environment Park per l’intera giornata del 21 novembre, il tema focale del convegno verte sulla centralità dei servizi ecosistemici nella pianificazione e realizzazione delle infrastrutture verdi in città, a cui seguirà una tavola di confronto sul ruolo delle imprese nell’ambito delle loro azioni di responsabilità sociale e ambientale, un dato in crescita che mira in molti casi alla partecipazione degli stessi dipendenti a una cultura di sostenibilità, e si concluderà con una conferenza sui benefici della foresta urbana su salute e clima, nel corso del quale l’assessorato Ambiente e Verde presenterà il processo in corso di elaborazione del “Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde della Città di Torino”, finalizzato ad indirizzare nel futuro gli investimenti e le politiche di gestione del verde.

L’evento, che durerà tutta la giornata e prevede la partecipazione gratuita, richiede iscrizione, al seguente link:

Il 22 novembre le iniziative proseguono sempre all’Environment Park con un convegno rivolto agli amministratori di condominio (programma scaricabile qui: bit.ly/32VY7JY ), sui benefici e le opportunità sia per privati che per la collettività relativamente al verde privato, anch’esso importante dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

L’evento, che si svolgerà in mattinata dalle 9.30, richiede iscrizione, gratuita, al seguente link:

Sempre il 22 novembre, alla Curia Maxima (via Corte d’Appello 16) si prosegue, alle 17.30, con un aperitivo scientifico rivolto ai cittadini (programma scaricabile qui: https://drive.google.com/file/d/1drr0e-zLzf9kEZFLtmVYkW7T-PDXNZ8V/view?usp=sharing) in cui in sei domande e altrettante risposte esperti ambientali e del verde faranno luce su tematiche chiave ma spesso poco note riguardanti la salute degli alberi in città, sensibilizzando i partecipanti al ruolo che anche il cittadino ricopre all’interno di questo complesso sistema, fra prevenzione, comunicazione e azione.

L’evento, che si svolgerà alle 17.30, è già molto affollato e sono rimasti pochi posti. Per iscrizioni, cliccare al seguente link:

Si segnalano inoltre, nella stessa settimana, altre iniziative:

· Il Museo della Montagna, nell’ambito della mostra/evento in corso “Tree Time”, dedicata all’albero, offre il 21 novembre l’ingresso scontato alla mostra e percorsi guidati per famiglie; per info: www.museomontagna.org/it/home/index.php

· Orti generali pianterà il 23 novembre ore 10-16 oltre 100 alberi da frutto, meli e peri di varietà antiche, all’interno dei due ettari di orti coltivati dai cittadini nel quartiere di Mirafiori sud, grazie al finanziamento di proGIreg alla Città di Torino, progetto finanziato dalla Commissione Europea, sperimentando le “nature based solutions” la natura per la rigenerazione urbana di aree postindustriali. Inoltre, circa 2000 talee di salici diventeranno la recinzione esterna lungo il perimetro. L’attività di messa a dimora degli alberi è aperta al pubblico con adesione a info@ortigenerali.it.

· Il 20 novembre ci sarà una piccola performance condotta da Lodovico Bordignon di Faber Theater, con i bambini della terza elementare della scuola primaria Silvio Pellico, per far crescere un piccolo bosco in piazza Govean. L’evento intende pubblicizzare al quartiere e alla città il progetto "Il verde si fa strada", finanziato da Compagnia di San Paolo, che vuole mettere a dimora nuovi alberi e arbusti nel tratto di via Madama Cristina compreso tra Piazza Govean e Corso Bramante. Il programma organizzato ogni anno per la Giornata Nazionale dell’Albero è un appuntamento al quale l’Assessorato all’Ambiente e Verde tiene particolarmente, per il suo valore di coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche ambientali; l’Assessorato sta da tempo incentivando l’aumento del patrimonio arboreo cittadino, anche attraverso iniziative di forestazione urbana (si veda il recente piantamento di 10mila alberi nei parchi Colonnetti e Stura) e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui benefici da questi portati al clima e alla salute in città.