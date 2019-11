Il modello Torino di odontoiatria sociale: domani se ne parla nell'aula magna Dental School

“Il modello Torino di odontoiatria sociale: il diritto alla salute orale in un percorso per il Welfare di comunità” è il convegno, organizzato dal coordinamento cittadino Odontoiatria sociale in rete, in programma domani sabato 16 novembre, a partire dalle ore 9 nell’aula magna Dental School, centro di eccellenza per ricerca, didattica e assistenza in campo odontostomatologico, in via Nizza 230 a Torino.

A seguire il programma:

9.00 Accoglienza e registrazione partecipanti

9.15 Saluto delle autorità e presentazione convegno - Modera Edmondo Bertaina

· Sonia Schellino, Vicesindaca della Città di Torino

· Gianluigi D’Agostino, Commissione Albo Odontoiatri OMCeO Torino

· Andrea Lorusso, portavoce di Chiara Caucino, Assessore alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa della Regione Piemonte

· Marzia Sica, Responsabile Area Politiche Sociali Compagnia di San Paolo

9.45 “Il coordinamento di odontoiatria sociale: il modello Torino tra bisogni in evoluzione, risultati, criticità e prospettive” - Federica Giuliani (Città di Torino) e Giancarlo Vecchiati (COI)

10.15 Focus sui minori fragili.

· La situazione dei minori fragili a Torino - Marina Merana (Città di Torino)

· Lo stato di salute orale e il bisogno di cure dei minori in affido - Luca Valpreda (COI)

· La Promozione della salute orale e di stili di vita sani nei minori fragili - Consolata Pejrone (COI)

11.25 Le caratteristiche del modello Torino

· La rete dei dati - Giorgio Quaglia (Camminare Insieme )

· La capillarità dell’intervento e la complementarietà per rafforzare la capacità di risposta ai bisogni - Maria Pia Bronzino (Sermig)

· Le attività: dalla promozione della salute, alle cure e alla riabilitazione - Fabio Modica (Asili notturni)

· Povertà sanitaria e spesa farmaceutica: i dati del Piemonte - Gerardo Gatto (Banco Farmaceutico)

· La risposta ad un bisogno in espansione: la protesi dentaria - Michele Basso (Protesi Dentaria Gratuita)

· Il coordinamento di odontoiatria sociale: opportunità per la rete dei servizi sanitari e sociali - (Misericordes)

13.00 Dibattito e Conclusioni