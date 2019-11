Buongiorno e bentornati in questa rubrica. Sono Domenico Simonetti, da sempre con la passione per le piante e per i fiori aiuto ormai da anni altri appassionati coltivatori a gestire al meglio la propria collezione di orchidee e piante varie. Potete trovarci e interagire più facilmente con quesiti e nostre risposte sul nostro gruppo Facebook “Blossom Suite - Orchidee: cura e vendita”. Ci occuperemo di dare semplici consigli per gestire le piante che teniamo in casa, sul balcone o in giardino.

Orchidee, croce e delizia. Difficile resistere alla bellezza dei suoi fiori e al profumo intenso di alcune sue varietà come le cattleye, gli agraecum (profumo durante la notte) o al profumo di vaniglia degli Oncidium.

Le varietà di orchidee esistenti, attualmente catalogate sono circa 30.000, ma se ne continua a scoprire in natura dalla foresta pluviale a quelle di montagna. Oltre alle migliaia di varietà ottenute dagli incroci di coltivatori più o meno professionali.

In commercio le orchidee che più facilmente si possono trovare dal fioraio o al supermercato sono ibridi di Phalaenopsis e di Cattleya e grazie alla coltivazione industriale hanno un costo davvero limitato, il che permette di avvicinarsi senza “fare danni” al portafoglio. Come qualunque altra pianta sono 3 i parametri fondamentali da tenere presente: temperatura, esposizione alla luce/luminosità, quanto annaffiare.

Entrambe le specie (phalaenopsis e cattleya) richiedono temperatura sempre abbondantemente positive. La cattleya parte dai 12° in inverno, mentre la phalaenopsis dai 15° in su.



Entrambe vogliono molta luce. La posizione ideale, nel periodo invernale è dietro una finestra e se arrivano raggi solari, schermare con una tendina. Infatti le foglie di phalaenopsis si bruciano facilmente, mentre la cattleya tollera e gradisce il sole diretto del mattino e quello del secondo pomeriggio.

Infine l’acqua… la maggioranza degli errori di coltivazione delle piante in genere e in particolare delle orchidee riguarda la quantità di acqua e frequenze di innaffiature.

Tutte le orchidee, a eccezione di qualche esemplare che vive nelle paludi, temono il ristagno d’acqua. Normalmente essendo epifite (escludendo le terricole quindi) crescono sui tronchi di alberi come vediamo in foto. Per questo motivo anche se nel periodo delle piogge, l’acqua arriva frequentemente sulle radici, non ha modo di accumularsi e creare marciume. Infatti per chi può, il modo più corretto di coltivare orchidee epifite è proprio quello di ricreare questa condizione, fissando l’orchidea su un pezzo di legno (solitamente corteccia di sughero o robinia) con l’aiuto di un filo, una retina, qualche pezzo di sfagno. Il rovescio della medaglia è che in questo modo, le radici asciugano molto in fretta e se l’umidità dell’ambiente è bassa e/o fa molto caldo, sarà necessario nebulizzare le radici anche più volte al giorno nel periodo estivo. Quindi la coltivazione non è difficile, ma può diventare impegnativa per chi non ha una serra con un grado di umidità elevato o non abbia un sistema automatizzato di nebulizzazione/irrigazione, perché le radici lentamente seccheranno fino a non garantire la necessaria idratazione alla pianta.



La maggioranza che coltiva queste piante in vaso, deve fare un po’ attenzione… infatti le radici infilate nel substrato, non asciugano altrettanto rapidamente. Questo è un lato interessante perché evita l’impegno richiesto dalla coltivazione su zattera… tuttavia richiede di saper aspettare che il substrato sia asciugato prima di bagnare di nuovo. Viceversa l’eccesso si acqua farà marcire le radici e di conseguenza la pianta.

