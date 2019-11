Lavori in corso per la nuova rotatoria sulla SP 590 tra Chivasso e Castagneto Po

Un progetto atteso da anni, che una volta terminato consentirà maggior sicurezza non solo alla circolazione stradale, ma anche ai pedoni ed offrirà un reale miglioramento ambientale all'intera zona: si tratta della nuova rotatoria sulla SP 590 tra Chivasso e Castagneto Po, i cui lavori sono in pieno svolgimento.

La Città metropolitana li ha affidati durante l'estate con un appalto da 400mila euro alla Sicet srl di Ivrea e li segue con particolare attenzione: "finalmente abbiamo potuto mantenere un impegno quasi storico con i Comuni di Chivasso e di Castagneto Po - commenta soddisfatto il vicesindaco metropolitano Marco Marocco - e veniamo incontro all'esigenza dei pedoni e degli automobilisti con un progetto attento all'ambiente perchè il tratto ricade nella zona Parco. Proprio in questi giorni si sta ultimando la realizzazione delle murature interamente in pietra e dell'isola centrale della rotatoria che ospiterà del verde con l'impianto di irrigazione".

La rotatoria sarà completata entro il mese di gennaio 2020, ma i lavori avranno una estensione di un paio di mesi per realizzare tuttala nuova illuminazione a led che riguarderà anche la parte del tratto iniziale del ponte.

Attenzione anche ai pedoni perchè sarà completato il passaggio pedonale esistente su un lato del ponte: " il nuovo tratto del percorso pedonale è stato studiato in collaborazione con l'associazione degli alpini che si occupa della manutenzione del sentiero Berruti che parte proprio da questo punto", aggiunge Marocco.

Infine, i lavori consentiranno l'accesso alla rotatoria anche per la storica Trattoria Rio Grande in località Biget che proprio in questo periodo è in fase di ristrutturazione: ci sarà il nuovo parcheggio e gli automobilisti fruiranno di maggiore sicurezza per l'accesso senza trascurare un nuovo accesso pedonale.