Ancora tempo perturbato e di stampo invernale su Torino e provincia

La lunga fase depressionaria continuerà ancora anche la settimana entrante, con perturbazioni di breve durata alternate a temporanei miglioramenti. Temperature ancora sotto la media del periodo con nevicate che saranno presenti anche a bassa quota.

A Torino quindi avremo questa situazione: sabato 16 e domenica 17 Novembre

Cielo nuvoloso con precipitazioni deboli in nottata tra oggi e domani. Nevicate fino a 800 m, localmente su cuneese e alto Piemonte anche più in basso. Domenica resta ancora incertissima: alcune evoluzioni mostrano precipitazioni intense e per quasi tutta la giornata con neve fino a bassa quota, altre invece addirittura una giornata quasi del tutto soleggiata. Tutto dipenderà da come si sposterà il minimo di pressione domani in serata, ma la probabilità maggiore è di avere qualche pioggia distribuita in modo irregolare.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento domani, con valori compresi tra 8 e 11 °C. Minime attorno 2/3 °C. Venti deboli di direzione variabile, in prevalenza dai settori settentrionali.

Da lunedì 18 Novembre

Prosegue l’attività depressionaria anche ad inizio settimana, con perturbazioni che attualmente colpirebbero tra martedì e mercoledì, più sulle aree orientali, e poi nel successivo fine settimana. Temperature stazionarie o in lieve aumento, ma ancora sotto la media del periodo.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino