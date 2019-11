Domani la regione conferisce 54 nuovi marchi di "Piemonte eccellenza artigiana"

La Regione Piemonte, nell’ambito di Restructura 2019 e in collaborazione con le tre associazioni di categoria artigiane (Confartigianato, C.N.A., CasArtigiani), organizza, come di consueto, un’area espositiva dedicata alle imprese artigiane del comparto costruzioni ed edilizia sostenibile e alle imprese dell’Eccellenza Artigiana che operano nei medesimi settori.

In quest’ambito, all’interno dell’Arena Aulenti, domani, domenica 17 novembre, alle ore 16,30 si svolgerà il conferimento del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” a 54 imprese (28 del comparto alimentare, 26 del manifatturiero). Protagoniste della manifestazione sono le imprese valutate “eccellenti” da apposite commissioni di esperti, in quanto svolgono lavorazioni eseguite a regola d’arte nel rispetto dei principi cardine fissati da specifici disciplinari di produzione redatti per ciascun settore di appartenenza.

Il marchio è un riconoscimento importante che attesta professionalità e perizia esecutiva dell’impresa artigiana che lo possiede. Ma, soprattutto, un segno distintivo che identifica le produzioni di qualità e ne garantisce l’origine, offre fiducia ai consumatori, comunica e distingue i prodotti sui mercati nazionali ed esteri

“L’eccellenza e la qualità del nostro saper fare è uno dei cardini del nostro futuro produttivo - commenta l’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Tronzano - Il marchio è un simbolo che ne accresce il valore e riconosce agli artigiani un tratto distintivo che ne valorizza la produzione. Un “made in” quanto mai utile che può dare valore e qualità alla nostra economia”.

Con l’ingresso di queste nuove imprese il panorama dell’Eccellenza Artigiana piemontese conta 2.566 riconoscimenti di imprese operanti su tutto il territorio. Il percorso dell’Eccellenza sarà oggetto, nei prossimi mesi, di una rivisitazione ed ammodernamento, che riconosca i mutamenti intervenuti nel mondo dell’azienda artigianale. Temi quali il miglioramento della gestione d’impresa in termini di processi, prodotti, servizi, relazioni, la tradizionalità e il legame con i territori, la formazione continua del titolare e dei suoi collaboratori saranno quindi le basi del nuovo regolamento.