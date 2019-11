Stefano Ambrosini pronto a lasciare la guida di Finpiemonte, la finanziaria della Regione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ambrosini, nel corso di un incontro questa mattina con l'assessore regionale alle partecipate Fabrizio Ricca, dove ha comunicato "la sua intenzione di rimettere il suo incarico di presidente nelle mani della Giunta Regionale".

"Durante la Giunta in programma per venerdì prossimo - spiega Ricca - sarà mia premura portare all’attenzione di tutti gli assessori questa sua scelta, per concordarne modalità e tempistiche".