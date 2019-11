Il movimento Extinction Rebellion domani al Comune di Torino

"Extinction Rebellion - Piemonte" è stato ufficialmente invitato in Commissione Ambiente dal Comune di Torino, con una richiesta formale di presentare il movimento internazionale che da tempo si batte per una giustizia climatica e sociale.

Secondo coscienza e ragione, ad ottobre abbiamo ritenuto necessario ribellarci contro il nostro Governo, che rifiuta di riconoscere la crisi climatica in atto, e contro le Istituzioni che con la loro indolenza minacciano il futuro di tutti noi. Tuttavia, come gruppo di attivisti e di attiviste che crede nell'efficacia della comunicazione e dell’azione nonviolenta, e nella necessità di adottare soluzioni immediate per evitare la catastrofe ambientale, abbiamo scelto di accettare l’invito.