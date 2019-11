Partiti i lavori di rifacimento della Cascina Roccafranca: la raccolta fondi prosegue fino a dicembre

Si chiuderà l'8 dicembre la raccolta fondi lanciata da Cascina Roccafranca per finanziare gli interventi di rinnovo degli spazi comuni. Lanciata il 28 settembre, a oggi conta oltre 5188 euro, con l'obiettivo di arrivare a circa 22 mila. Cifra che permetterebbe di coprire i costi di vari lavori, ristrutturazione dei bagni all’acquisto di tavoli e sedie, dalla tinteggiatura degli spazi alla realizzazione di nuovi pannelli informativi e al rinnovo della strumentazione tecnica utile per gli eventi e le attività.

Proprio in questi giorni sono partite le prime opere di manutenzione ai servizi igienici, che saranno concluse entro fine mese. In particolare, si è scelto di effettuare la pittura dei pavimenti con speciali vernici a base di resine, impermeabili e durature.

E' possibile donare a Cascina tramite bonifico bancario (IBAN IT97R 05018 01000 000011190477, causale “donazione liberale”), direttamente in loco durante gli orari di apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 18) o in occasione di alcuni eventi.

Si segnalano, venerdì 22, la proiezione del documentario "La forestale dei veleni", il film "The wife" giovedì 28, in occasione delle iniziative previste per il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, e un'ultima proiezione l'8 dicembre.

Per tutti gli aggiornamenti sulla campagna è possibile consultare la pagina: http://www.cascinaroccafranca.it/donaxcascina/