Maltempo e assistenza stradale: come gestire le tempistiche e i costi in caso di emergenza

Il maltempo degli ultimi giorni ha messo l’Italia in ginocchio, aumentando anche i problemi inerenti alla viabilità. Cosa succede ad un utente che si ritrova il veicolo in emergenza a causa di queste avverse condizioni metereologiche? E quanto questi interventi possono gravare sul bilancio economico famigliare?

I piani di assistenza stradale standard coprono in genere il riavvio di una batteria scarica, la sostituzione di un pneumatico mediante l'installazione di un ricambio valido, il rifornimento di carburante quando il veicolo è senza benzina, l'apertura dell'auto quando le chiavi sono state bloccate all'interno o il rimorchio di un veicolo che non può essere reso operativo (potrebbero essere applicati dei supplementi dopo una distanza massima e potrebbero esserci dei limiti sulla destinazione del rimorchio). E tutti questi servizi, spesso offerti dalla compagnia assicurativa di fiducia, hanno un canone mensile o annuale da pagare, anche se per le manutenzioni straordinarie spesso vengono applicate delle quote extra, non sempre calcolabili prima della fine dell’effettiva assistenza. Per ovviare a ciò è nata Charlie24 , una piattaforma che consente di richiedere soccorso stradale immediato online da una rete di fornitori professionali ad un prezzo garantito e preventivato, senza quote fisse, ma costi al momento. Come funziona questo servizio? Basterà digitare sul motore di ricerca del proprio cellulare, ad esempio soccorso stradale Torino , se in quel momento ci si trova bloccati prima dell’uscita di C.so Regina Margherita o C.so Francia, e scegliere Charlie24 fra le opzioni di ricerca. A questo punto il meccanismo del sito è rapido ed intuitivo, con pochi passaggi da compiere, davvero alla portata di tutti. Basteranno poche semplici informazioni quali: il tipo di guasto al veicolo, il modello e la localizzazione che verrà comunque comunicata e convalidata tramite il GPS del cellulare. Il server attiverà la ricerca del Charlie carroattrezzi più vicino e in fase di preventivo verrà generato il prezzo del servizio, calcolato in base ai km di distanza dalla centrale operativa più il costo dell’intervento straordinaria e la quota fissa di 9,99 euro relativa al perfetto funzionamento del sistema Charlie24.