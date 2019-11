Opera con 160 rose rosse sarà affissa su una delle pareti dell’ospedale San Lorenzo di Carmagnola

Centossessanta rose rosse. Una per ogni femminicidio. Centossessanta rose rosse in panno realizzate a mano e che compongono una opera su griglia metallica di dieci metri di lunghezza per uno di altezza . Si chiama “Vogliamo anche le rose” ed è un’iniziativa del gruppo “Donne in città” di Carmagnola che ha pensato di realizzare l’evento utilizzando gli spazi del presidio ospedaliero San Lorenzo.

L’ospedale dell’Asl TO5, quindi, ospiterà, il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, l’opera che verrà esposta sulla parete laterale del san Lorenzo vuole rappresentare, attraverso il simbolo della rosa rossa, un omaggio alle molte donne che ogni anno sono vittime del crimine di femminicidio, invitando, nel contempo, a promuovere e sostenere le richieste delle donne di rispetto delle loro aspirazioni e libertà personali, con particolare attenzione a quelle in difficoltà anche a causa delle violenze subite.

Il Gruppo Donne in Città opera a Carmagnola da circa 6 anni con la finalità di sostenere e valorizzare le capacità creative, lavorative e organizzative delle donne; ha realizzato innumerevoli iniziative in ambito culturale e sociale, tra le quali una decina di "Panchine Rosse"; diverse sue opere sono state esposte sia presso il Palazzo Comunale, sia in vari altri spazi e locali pubblici e privati.