Sabato e domenica torna il Mercatino di Natale della F.A.R.O. onlus

Anche quest’anno i volontari “Amici della Faro” organizzano il Mercatino di Natale 2019 della F.A.R.O. onlus, che si terrà presso l’Educatorio della Provvidenza di corso Trento 13 a Torino sabato 23 novembre dalle ore 10 alle 18.30 e domenica 24 novembre dalle ore 9 alle 18.

Potrete acquistare originali regali di Natale e allo stesso tempo fare beneficenza. L'intero incasso andrà infatti a sostenere i servizi di assistenza gratuita domiciliare e in hospice per i pazienti in fase avanzata di malattia seguiti dalla F.A.R.O.

Info: fondazionefaro.it e pagina Facebook: https://www.facebook.com/fondazionefaro