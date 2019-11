Una grande festa per celebrare il Premio Europa Nostra 2019 al restauro della Cappella della Sindone

A poco più di un anno dalla riapertura della Cappella della Sindone, venerdì 22 novembre i Musei Reali festeggiano con l’intera cittadinanza il riconoscimento European Heritage Award/Premio Europa Nostra 2019, ricevuto a Parigi il 29 ottobre scorso per i lavori di recupero della Cappella di Guarino Guarini nella categoria Conservazione. Il premio è indetto dalla Commissione Europea e da Europa Nostra, importante rete per il patrimonio che ogni anno celebra e promuove le eccellenze culturali.

L’illuminazione scenografica della Cupola segnerà l’inizio delle celebrazioni pubbliche. Dalle 19.30 alle 22.30, Palazzo Reale, Armeria e il capolavoro di Guarino Guarini saranno visitabili gratuitamente: un modo per festeggiare insieme l’eccezionalità di questo luogo.

L’apertura serale straordinaria e gratuita sarà preceduta dalla cerimonia di consegna del premio, esclusivamente su invito, con interventi di Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali, Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino, Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Don Roberto Gottardo, Presidente della Commissione Diocesana Sindone. Per la Commissione Europea presenzieranno Luca Jahier, Presidente del Comitato economico e sociale europeo, Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza in Italia, Ufficio regionale di Milano e, per Europa Nostra, il Segretario Generale Sneška Quaedvlieg-Mihailović e Rossana Bettinelli, Membro del comitato esecutivo. Saranno presenti anche i diversi sostenitori del restauro: Alberto Anfossi, Segretario Generale della Compagnia di San Paolo, Adriana Acutis, Presidente della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, Lodovico Passerin d’Entrèves, Presidente della Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi, Giuseppe Bergesio, Amministratore delegato IREN ENERGIA e Giorgio Lodi, Presidente di Performance in Lighting.

Al termine della cerimonia, l’associazione Le Dimore del Quartetto, vincitrice dell’European Heritage Award per la categoria Educazione, Formazione e Sensibilizzazione, eseguirà musiche di Felix Mendelssohn-Bartholdy.