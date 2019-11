Una panchina rossa gigante inaugurata alle Vallette : è il simbolo contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa gigante, per dire “no” alla violenza di genere. E’ stato inaugurato ieri pomeriggio, presso il centro Gladioli delle Vallette, quello che è l’oggetto simbolo progetto lanciato dagli Stati Generali delle Donne capace di portare, negli ultimi anni, all’installazione di numerose panchine rosse in tutta Italia.

Da ieri anche il centro Gladioli Vallette ne ha una, posizionata proprio al centro del giardino, per ricordare a tutti i presenti e i passanti quanto di sbagliato ci sia nella violenza, soprattutto se di genere. La panchina gigante, con le scarpette di donna sotto, è stata donata alla comunità dello stesso centro e dall’associazione Amici Parco delle Vallette.

All’inaugurazione ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Torino, il consigliere comunale del M5s Antonio Fornari: “La panchina gigante rossa per sensibilizzare contro la violenza sulle donne é un monumento civile per denunciare la ferita umana e sociale del femminicidio, degli abusi e dei maltrattamenti sulle donne”.

Ecco perché, dal quartiere Vallette si alza un forte grido contro la violenza di genere. La panchina rossa, grande e imponente, sta lì, a fare da monito per denunciare la ferita umana e sociale del femminicidio, degli abusi e dei maltrattamenti sulle donne.