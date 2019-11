Appendino: "Terrò deleghe Municipale e Sicurezza: obiettivo ricostruire clima fiducia nell'ente"

Chiara Appendino terrà le deleghe alla Polizia Municipale e Sicurezza, dopo la rinuncia di Roberto Finardi a questo incarico. Ad annunciarlo la sindaca di Torino in Sala Rossa, durante la richiesta di comunicazioni.

Dopo il caos sulle multe ai monopattini elettrici, che aveva spinto il numero 1 dei Civich Emiliano Bezzon alle dimissioni poi ritirate, Finardi aveva comunicato di rinunciare a questi assessorati.

“Il 16 novembre scorso – ha spiegato in aula la prima cittadina – Finardi ha protocollato la restituzione di queste due deleghe, mantenendo invece quelle allo sport e al tempo libero”. “Terrò gli incarichi alla Polizia Municipale e Sicurezza (che Finardi aveva preso dalla sindaca dopo la tragedia di piazza San Carlo del giugno 2017 ndr ): ora il mio obiettivo è ricostruire un clima di fiducia necessario e sereno all’interno dell’ente. Le deleghe non verranno riassegnate: come sindaco partecipo sempre al tavolo sulla sicurezza, quindi è una scelta naturale” ha concluso Appendino.