Ancora per una settimana di maltempo attende Torino e provincia

La lunga fase depressionaria continuerà ancora questa settimana, con nevicate a bassa quota domani e piogge diffuse domani e poi nel fine settimana. Temperature in lenta risalita.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione: oggi, martedì 19 Novembre

Cielo coperto con precipitazioni diffuse ovunque, in esaurimento a partire dalla serata. Quota neve in rialzo fino 1600 m. Temperature minime in rialzo, con valori intorno 4/5 °C. Massime stazionarie o in leggero calo. Venti da deboli a moderati settentrionali.

Domani e giovedì 21 Novembre

Tregua di un paio di giorni ma sempre in un contesto perturbato, per cui localmente qualche pioggia non si esclude. Temperature in aumento per via di un blando flusso meridionale in quota, con massime generalmente oltre i 10/12 °C. Minime che caleranno specie in presenza di cielo sereno, con possibili locali brinate al mattino. Venti assenti o deboli di direzione settentrionale.

Da venerdì 22 Novembre

Nuova fase di maltempo esteso, che interesserà le giornate di venerdì e sabato. Temperature in aumento per cui ci aspettiamo piogge almeno fino ai 1500 m, nevicate al di sopra di tale quota. Domenica dovrebbe invece migliorare segnando anche un cambio di circolazione che sarà più mite e stabile.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino