Il sospetto colosso bulgaro del gioco d'azzardo EFBET con licenza per operare in Italia

Efbet continua la sua espansione in Europa e recentemente ha ottenuto la licenza per operare in Italia. La licenza rilasciata da AAMS o Commissione per le Norme sul Gioco d'Azzardo dello Stato è valida sia per le scommesse sportive che per le scommesse sui casinò online. In questo modo, uno dei bookmaker leader, Efbet, ha aggiunto un’altra licenza al suo arsenale. Attualmente il bookmaker detiene licenze per operare in 5 paesi europei. Oltre alla Bulgaria e all’Italia, Efbet ha licenze valide per Spagna, Romania e Serbia. Perché Efbet ha richiesto la licenza per l'Italia? Che sia parte di un piano di espansione che include tutti i paesi in Europa o che Efbet stia cercando di stabilire il marchio nei paesi in cui il gioco d'azzardo online è più popolare, una cosa è chiara. La società bulgara è pronta ad affrontare la concorrenza locale contro i principali bookmaker online operanti in Italia.

Nelle parole di Boyan Naydenov, direttore operativo di Efbet, il Buki sembra fiducioso della sua capacità di affermarsi permanentemente sul mercato italiano. Tutti sono consapevoli del fatto che il marchio offre molte interessanti offerte bonus e promozioni, ma non sarà sufficiente contrastare così tanti concorrenti. Naturalmente, è necessario un nuovo approccio per attirare i giocatori italiani, con l'operatore che punti su:

Pagamento rapido dei profitti

Programma fedeltà

Probabilità elevate

Prodotti di scommesse eccellenti

Buona varietà di bonus

Una piattaforma sicura e protetta

Cosa sta succedendo ora alla Efbet

La documentazione relativa alla nuova licenza italiana di Efbet è stata firmata il 17 ottobre. A partire da questo giorno, Efbet ha una scadenza di 10 mesi indicata da AAMS durante i quali i requisiti sono richiesti. Solo quando il sito e la versione mobile di Efbet saranno tecnicamente validi e soddisferanno gli standard stabiliti dall'organismo di regolamentazione, l'operatore sarà in grado di iniziare ad operare in Italia. Comunque, i giocatori potranno iniziare a scommettere sul sito italiano di Efbet nel mese di agosto 2020. Naturalmente, la squadra di allibratori farà del suo meglio per far sì che ciò avvenga anche prima, con previsioni per aprile dello stesso anno, per ora.

Conclusioni

I cambiamenti nel sistema legislativo italiano portano a un controllo ancora più rigoroso nelle attività di gioco d'azzardo, in particolare per quanto riguarda le transazioni bancarie e le tasse. Questo potrebbe essere un vantaggio per Efbet, che sarà preferito dai giocatori nativi grazie alla loro autorizzazione ad operare all'interno del paese.

I Più Grandi Boss del Gioco d'Azzardo Online in Bulgaria Collegati a Scandali Razzisti Durante Partite di Calcio e Riciclaggio di Denaro

Lo scorso ottobre, l'Inghilterra ha affrontato la nazionale di calcio bulgara alle qualificazioni Euro 2020 a Sofia. Tuttavia, la partita è stata contrassegnata da dimostrazioni di incivile razzismo, cori offensivi e ultras pagati che, senza dubbio, erano allo stadio con l'obiettivo iniziale di interrompere la partita. Purtroppo questa non è la prima volta che il pubblico bulgaro mostra una tale mancanza di rispetto nei confronti di giocatori e squadre stranieri. Durante le qualificazioni ai Campionati Europei nel 2011, ad esempio, la Bulgarian Football Union (BFU) è stata multata a causa del comportamento razzista dei tifosi nei confronti di alcuni giocatori inglesi. Due anni dopo, la società di calcio bulgara Levski Sofia è stata multata per quasi 20000 euro dopo che i tifosi hanno alzato striscioni con svastiche e altro augurando a Hitler un felice compleanno. Sfortunatamente, nonostante i numerosi avvertimenti e sanzioni nei confronti della lega bulgara, il razzismo continua a essere ancora un problema molto radicato.

Come se avesse raggiunto il suo massimo sviluppo, lo scherno razzista durante la qualificazione Euro 2020 Bulgaria contro Inghilterra è riuscito a sconvolgere la società civile globale. La partita è stata interrotta due volte nel primo tempo dopo che i giocatori della squadra inglese hanno riferito di insulti razzisti che sembravano diretti a giocatori neri come Raheem Sterling e Tyrone Mings. L'avvertimento al 28°minuto è stato seguito da una pausa della partita al 43°minuto quando una parte dei tifosi del settore B ha lasciato lo stadio. Lo scandalo, che evidentemente ha violato la campagna antidiscriminazione e antirazzista della UEFA, è stato seguito dalla diffusione dei media a livello globale e ha portato a una serie di osservazioni e commenti critici di calciatori professionisti, membri del comitato esecutivo UEFA, squadre di calcio, giornalisti e persino politici.

"Possiamo confermare che i giocatori dell'Inghilterra sono stati sottoposti a orribili canti razzisti mentre giocavano alle qualificazioni Euro 2020 contro la Bulgaria. Questo è inaccettabile a qualsiasi livello del gioco e la nostra immediata azione è volta a supportare i giocatori e il personale coinvolti. Come tristemente sappiamo, questa non è la prima volta che i nostri giocatori sono stati sottoposti a questo livello di abuso e se non c'è posto per questo tipo di comportamento nella società, figuriamoci nel calcio. Chiederemo alla UEFA di indagare con urgenza ", ha sottolineato la Football Association (FA) inglese.

A seguito di questi spiacevoli eventi, il presidente del Bulgarian Football Union (BFU), Borislav Mihaylov, ha ufficialmente rassegnato le sue dimissioni. Ha lasciato il suo incarico dopo che il primo ministro bulgaro, Boyko Borisov, lo ha invitato a farlo, scrivendo sulla sua pagina Facebook: “Esorto Borislav Mihaylov a dimettersi immediatamente come presidente dell'Unione calcistica bulgara! È inaccettabile per la Bulgaria, che è uno dei paesi più tolleranti al mondo - dove persone di diverse etnie e religioni vivono in pace - essere associata al razzismo e alla xenofobia.”

Boyan Naydenov con l'ex presidente dell'Unione calcistica bulgara Borislav Mihailov

Più tardi, poco dopo la conferma delle dimissioni di Mihaylov, oltre 20 agenti di polizia hanno fatto irruzione nel quartier generale della BFU a Sofia. Secondo il portavoce del procuratore capo bulgaro, l'inchiesta collega l'ex presidente della BFU con reati di corruzione, nomina di arbitri in partite di calcio e altri gravi crimini contro lo sport.

Ma le dimissioni di Borislav Mihaylov sono state solo la punta dell'iceberg. Dopo gli insulti razzisti contro i giocatori della nazionale britannica, lo scandalo si è allargato. Per molto tempo, c'è stato un legame tra calcio e criminalità organizzata in Bulgaria. Abbastanza spesso, gli ultras agiscono sotto la pressione imposta loro da forze influenti esterne. Sono molti i casi in cui il teppismo calcistico è stato impiegato apposta per scatenare e provocare il caos durante le partite. E questo potrebbe essere il caso. Sospettando uno scenario di fondo, anche le forze speciali hanno indagato sugli sponsor. Ciò ha portato a una serie di eventi che è improbabile che siano semplicemente casuali.

Mentre le forze speciali venivano riunite, è stata indagata la possibilità che uno dei più grandi boss del gioco d'azzardo nel paese - Stefan Naydenov - fosse coinvolto nell’episodio. Nonostante la rete UEFA di informatori in tutta Europa stia lavorando per reprimere il problema della correzione nelle partite, sembra che boss del gioco d’azzardo abbia orchestrata abbastanza bene una serie di manipolazioni sportive. Non è solo accusato per vari episodi di corruzione sportiva, ma diverse fonti riportano anche che Naydenov abbia coinvolto niente meno che Mario Kostrukov - l'ex capo del Dipartimento della BFU che combatte contro le partite truccate.

Cvetomir Naydenov dal Palazzo Nazionale di Giustizia

Insieme ai suoi figli, Boyan Naydenov e Cvetomir Naydenov, gestisce una delle più grandi compagnie di gioco d'azzardo dell'Europa orientale: Efbet. Il marchio è di proprietà di "Brobet LTD" ed è tra i principali sponsor del calcio in Bulgaria. Proprio di recente la società è stata coinvolta in un enorme scandalo che ha rivelato un buon numero di violazioni della legge sul gioco d'azzardo in Bulgaria e della legge sulla limitazione dei pagamenti in contanti (LCPA) compiute sistematicamente dai proprietari di Efbet.

A seguito di continue indagini sulla questione, il 4 ottobre gli agenti dell'Agenzia statale per la sicurezza nazionale (SANS) hanno preso d'assalto il quartier generale di Efbet. I media bulgari hanno pubblicato tonnellate di informazioni sull'argomento, collegando la famiglia Naydenov alla corruzione, al riciclaggio di denaro e ad altri crimini finanziari. Inoltre, secondo informazioni non ufficiali fornite dai servizi, i nomi dei proprietari del bookmaker erano anche collegati a persone che fanno parte del crimine organizzato non solo in Bulgaria ma anche in altri paesi europei. Tuttavia, la saga di Efbet non finisce qui.

Cvetomir Naydenov supporta la sua squadra del cuore con gli Hooligans

Circa un mese dopo il raid SANS, in una nuova indagine segreta condotta dalle autorità a Malta sul collegamento rumeno e bulgaro con il riciclaggio di denaro sporco, spiccavano i nomi della famiglia Naydenov e della loro società di gioco. Indagini simili su "Brobet" sono iniziate anche in Grecia, Romania e Italia. E mentre le informazioni della polizia maltese hanno evidenziato che i bulgari sono collegati con la mafia italiana in Sicilia e a Milano, alcuni giornalisti britannici e greci hanno sottolineato che Stefan Naydenov e i suoi figli facevano parte di piani di corruzione, frodi finanziarie ed evasione fiscale. Inoltre, i media britannici hanno riferito che il boss del gioco d'azzardo Stefan Naydenov faceva parte dei servizi segreti comunisti nel suo paese. Ha operato con lo pseudonimo di "Nikolov" ed è stato assunto dall'ufficiale di sicurezza di Stato Kr. Krastev nel 1980.

I due fratelli Naydenov con il padre Stefan noto anche come agente Nikolov

Alla luce di questi eventi, alcuni giornalisti bulgari hanno suggerito che Stefan Naydenov e i suoi figli Boyan e Cvetomir Naydenov hanno investito una parte significativa dei loro profitti non dichiarati in proprietà immobiliari in Grecia e in Italia. Altre reti multimediali, invece, si sono concentrate su casi del passato che rimangono ancora irrisolti. Come l'assassinio di Yordan Dinov, boss e uomo d'affari. Sette anni dopo, ci sono ancora molte domande sull'incidente.