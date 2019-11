UrbanGreenFriday |Arriva lo sharing di monopattini elettrici a Torino

Prova i monopattini elettrici con la realtà aumentata e partecipa al contest fotografico: in palio codici da 120 minuti MiMoto, il servizio di e-scooter sharing attivo su Genova, Torino e Milano

Monopattini elettrici con IrenGo e Dott

Sharing di monopattini elettrici a Torino. Arriva nel capoluogo piemontese la partnership più green del momento: quella tra IrenGo e Dott. Iren e Dott, infatti, uniscono le forze per offrire ai torinesi, nell’ambito dell’Iren Green Friday, una due-giorni di presentazione del nuovo servizio di sharing di monopattini elettrici, un evento unico nel quale sarà possibile provare il servizio all’interno di un percorso appositamente allestito.

L’iniziativa è prevista per il 22 e 23 novembre, dalle 11 alle 19, in via Roma, nel tratto tra piazza Castello e via Principe Amedeo. La strada verrà chiusa al traffico e sarà possibile surfare sull’asfalto con i monopattini a impatto zero lungo un percorso, realizzato ad hoc per l’occasione, con 10 postazioni di realtà aumentata che permetteranno ai partecipanti di vivere in formato virtual reality l’esperienza di un percorso cittadino sui monopattini.

Alla fine del percorso, gli avventori potranno commentare l’esperienza scrivendo dei messaggi o lasciando dei videomessaggi.

Iren Green Friday Instagram Contest

Iniziativa clou dell’evento è il contest fotografico Instagram a cui potranno partecipare i presenti. In palio codici di 120 minuti da utilizzare col servizio di e-scooter sharing Mimoto. Qui le modalità di candidatura .

Sarà possibile postare più contributi e al termine dell’iniziativa una giuria, che si riunirà il 25 novembre, selezionerà i 2 più idonei ad essere utilizzati per le finalità previste dall’iniziativa.

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

qualità estetica della fotografia

emozione trasmessa attraverso l'immagine

capacità di sensibilizzazione alle tematiche green

coerenza con la mission e vision del Gruppo Iren

Il verdetto della giuria sarà insindacabile. Gli autori vincitori saranno contattati dall’organizzatore e, sottoscritta la manleva di accettazione e cessione dei diritti, riceveranno un codice MiMoto da 120 minuti utilizzabile nelle città di Genova, Torino e Milano.