Al Regio "Pierino e il lupo", un grande classico per il pubblico dei più piccoli

Sabato 23 novembre alle ore 16 la Stagione de I Concerti 2019-2020 del Teatro Regio propone uno spettacolo da vivere in famiglia con la deliziosa favola sinfonica Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev; alla guida dell’Orchestra del Teatro Regio c’è il maestro Sergey Galaktionov. Voce recitante è Matthias Martelli.

Il concerto, pensato appositamente per il pubblico dei più piccoli (consigliato dai sei anni), è inserito anche nel progetto del Teatro Regio In famiglia: un perfetto “primo appuntamento” con la musica sinfonica per i giovanissimi, e una piacevole riscoperta per il pubblico più esperto. In famiglia propone, all’interno della programmazione del Teatro Regio, un cartellone di spettacoli, opere e concerti particolarmente adatti ai nuclei familiari e a condizioni di biglietteria eccezionalmente favorevoli. Una serie di occasioni da non perdere per trascorrere al Regio, in famiglia, momenti lieti e indimenticabili nel magico mondo del teatro musicale.

Dirige l’Orchestra il maestro Sergey Galaktionov, che ricopre dal 2004 il ruolo di Primo Violino e Spalla dell’Orchestra e della Filarmonica Teatro Regio Torino, vincitore nel 2000 del Concorso internazionale Viotti e nel 2005 del “Premio Protagonisti nella Musica”.

La voce recitante è dell’attore, autore teatrale, poeta e performer Matthias Martelli; vincitore dei premi Alberto Sordi, Locomix e Uanmensciò e del “Premio Nazionale di Cultura Frontino-Montefeltro”, Martelli sa catturare pubblico e critica con le sue doti da monologhista, consacrate dalla sua applauditissima reinterpretazione del celebre Mistero Buffo di Dario Fo.

Uno dei titoli più amati, eseguiti e reinterpretati da più di ottant’anni a questa parte, Pierino e il lupo è una pagina di musica tanto semplice quanto accattivante, in cui Prokof’ev riuscì dove molti altri grandi compositori avevano fallito: istruire divertendo. Ne è una prova lo straordinario numero di adattamenti che negli anni sono stati tratti da questa piccola storia musicale: cortometraggi, cartoni animati e persino balletti. Ancora oggi, a distanza di quasi un secolo, la favola di Prokof’ev è considerata un grande classico della didattica della musica e una delle più belle composizioni musicali per l’infanzia.

I biglietti sono in vendita al costo di € 30, 28 e 26, a seconda del settore, € 27, 25, 23 (ridotti riservati agli over 65 e agli abbonati alla Stagione d’Opera e Balletto e quella de I Concerti 2019-2020). Per gli under 16 l’ingresso è gratuito e per i loro accompagnatori adulti è previsto un biglietto a € 20; i posti riservati a questa iniziativa sono limitati. Per gli under 30, i biglietti, per qualsiasi settore, costano € 15. La Biglietteria del Teatro Regio è aperta da martedì a venerdì ore 10.30-18 e sabato 10.30-16 - Tel. 011.8815.241/242. I biglietti possono essere acquistati anche presso: Infopiemonte-Torinocultura (via Garibaldi n. 2), on line su www.teatroregio.torino.it senza costi aggiuntivi e su www.vivaticket.it, e telefonicamente con carta di credito al numero 011.8815.270 (da lunedì a venerdì ore 9-12) o al Call center Vivaticket - Tel. 892.234.

Il prossimo concerto sarà venerdì 29 novembre ore 20.30 con l’Orchestra del Teatro Regio diretta dal maestro Lionel Bringuier e Francesca Dego violino solista; musiche di Albert Roussel, Jean Sibelius e Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Ulteriori informazioni al numero 011.8815.557 e su www.teatroregio.torino.it.