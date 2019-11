Envipark, per due giorni Torino si interroga sul futuro del Verde Pubblico

Anche l’ Environment Park partecipa e collabora alla “ Giornata nazionale degli alberi 2019 ”, che prevede un settimana ricca di eventi coordinati e promossi dal Servizio Verde Pubblico della Città di Torino. Giovedì 21 novembre, presso gli spazi di Environment Park, si terranno infatti (per la prima volta nel capoluogo piemontese) gli Stati Generali del Verde Pubblico organizzati dal ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare in collaborazione con sei città italiane, quest’anno alla loro quinta edizione.

Il tema focale del convegno verte sulla centralità dei servizi ecosistemici nella pianificazione e realizzazione delle infrastrutture verdi in città, a cui seguirà una tavola di confronto sul ruolo delle imprese nell’ambito delle loro azioni di responsabilità sociale e ambientale, un dato in crescita che mira in molti casi alla partecipazione degli stessi dipendenti a una cultura di sostenibilità, e si concluderà con una conferenza sui benefici della foresta urbana su salute e clima, nel corso del quale l’assessorato Ambiente e Verde presenterà il processo in corso di elaborazione del “Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde della Città di Torino”, finalizzato ad indirizzare nel futuro gli investimenti e le politiche di gestione del verde. Ad aprire i lavori i saluti delle istituzioni e della “padrona di casa” Emanuela Barreri, Presidente di Environment Park