Pd, prende il via il 30 novembre "Torino al futuro"

“Torino al futuro. Dall'ascolto al progetto” è un ciclo di incontri organizzato dal Gruppo consiliare del Partito Democratico del Comune di Torino. Un percorso di approfondimento e studio aperto ai cittadini che si articolerà in quattro appuntamenti. Si toccheranno quattro pilastri importanti per la vita dei torinesi: la sanità, il lavoro, la lotta alle disuguaglianze e la sicurezza.

“Per arrivare a definire un nuovo progetto per la Città – dichiara il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo - abbiamo bisogno, innanzitutto, di conoscere in profondità i cambiamenti che Torino sta vivendo, comprendere le potenzialità e i bisogni del territorio e dei cittadini, fare rete. Per questo abbiamo pensato di dare il via ad una serie di incontri-studio di approfondimento che ci permetteranno di definire meglio cosa è necessario per il rilancio e il futuro di Torino e della sua area metropolitana e dare un contributo al lavoro di elaborazione di contenuti che hanno avviato il PD torinese e il centrosinistra in questi mesi. Vogliamo una Città e un'area metropolitana che si rialzi e che torni a correre dopo questi anni di amministrazione che l'hanno spenta”.

Il primo incontro, dal titolo “Una città in salute: trasformazioni possibili”, avrà luogo nella mattinata di sabato 30 novembre, a partire dalle ore 9.30, presso Copernico, in corso Valdocco 2 a Torino, e affronterà il tema della sanità con una particolare attenzione a quanto sta accadendo sul parco della salute.

Interverranno Antonio Scarmozzino, direttore di Presidio Molinette, con la relazione “Obiettivo sanità: come stanno i torinesi?” e Carlo Alberto Barbieri, presidente INU Piemonte e Valle D'Aosta, già professore ordinario di Urbanistica al Politecnico, con la relazione “Parco della salute: come si cambia?”.

Apriranno la mattinata Mimmo Carretta, segretario metropolitano PD Torino e Stefano Lo Russo, capogruppo PD del Comune di Torino.

Seguirà una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Sara Strippoli, con ospiti che stanno vivendo da protagonisti questo importante progetto: Stefano Geuna, rettore dell'Università di Torino, Guido Saracco, rettore Politecnico di Torino, Ezio Ghigo, direttore Endrocrinologia, Diabetologia e Metabolismo AOU Città della Salute, Maurizio Dall'Acqua, direttore generale AO Mauriziano, e Mauro Salizzoni, vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte.

Il secondo appuntamento è fissato per il 25 gennaio 2020. Sarà l'occasione per discutere di “Una città che riduce le disuguaglianze”.