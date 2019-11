Premiate le eccellenze agroalimentari piemontesi 2019

L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa, ha partecipato alle premiazioni della seconda edizione dei Piemonte Food Awards che si sono svolte sabato 16 novembre al circolo Golf La Margherita, alle porte di Torino, con un grande successo di presenze.

Un riconoscimento atteso dall’industria dell’agroalimentare piemontese e che ha visto premiare insieme molte categorie.

La manifestazione è nata con l’obiettivo di individuare, gratificare e premiare le eccellenze enogastronomiche del territorio regionale. I Piemonte Food Awards hanno dimostrato di essere un’occasione per riunire in una speciale serata tutti i protagonisti del mondo agroalimentare che contribuiscono a tenere alto il nome del Piemonte nel mondo, portando sulle tavole prodotti di altissima qualità.

“Con piacere ho appreso che sono state oltre 140 le aziende iscritte a questo importante evento – dichiara l’assessore regionale Protopapa - che si prefigge di valorizzare ulteriormente le aziende che producono eccellenza, anche quelle di piccole dimensioni che potranno confrontarsi finalmente anche con le grandi realtà.

Il premio Piemonte Food Awards, nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero ed anche in rappresentanza del mio assessorato al Cibo. Visti i positivi risultati riscontrati in questa edizione e l’impostazione dell’evento interregionale si attende ora con piacere la sua prossima riedizione”.